2018-12-13T15:15:31+03:00
Происшествия

Экс-глава Ерусланского МО получал зарплату за фиктивного водителя

Мужчина получил условный срок
Дарья Вострикова
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Бывший глава Ерусланского муниципального образования Федоровского района Владимир Федюнин признан виновным в мошенничестве и служебном подлоге

- Установлено, что в период с октября 2016 года по июль 2017 года 54-летний мужчина якобы устроил местного жителя водителем администрации. Для отвода глаз он даже подделал документы о трудоустройстве и табель учета рабочего времени. На самом деле никто на работу не ходил, а зарплата — 42 тыс. рублей — ушла в карман к чиновнику, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Экс-глава муниципального образования признал свою вину и возместил ущерб.

Суд назначил мошеннику год и четыре месяца условного срока. Еще два года ему нельзя будет работать в органах государственной власти и местного самоуправления.

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