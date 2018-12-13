2018-12-13T15:03:27+03:00
Общество

Вячеслав Володин: Саратовская область дополнительно получит более 1 млрд рублей

Большая часть из этих средств будет направлена на завершение строительства дороги к аэропорту «Гагарин»
Екатерина Семенова
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Председатель Государственной думы прокомментировал выделение средств Саратовской области.

- До конца 2018 года на завершение строительства Северного автодорожного подхода к аэропортовому комплексу «Гагарин» Саратовская область дополнительно получит 910 млн рублей.

По решению Правительства РФ средства будут выделены в рамках межбюджетных трансфертов, предоставляемых региону в целях достижения целевых показателей региональных программ, предусматривающих осуществление крупных особо важных проектов для социально-экономического развития Российской Федерации.

Дополнительно в 2019 году по итогам рассмотрения трехсторонней комиссией Саратовской области будут выделены субвенции в размере 264 млн 855,6 тыс. рублей на финансовое обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения и медицинскими изделиями, предоставляемыми гражданам по рецептам, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, — подчеркнул Вячеслав Володин.

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