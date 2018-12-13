Обвиняемый в превышении полномочий полицейский из Энгельса: Мне стыдно за систему

СЕГОДНЯ 14:57 2018-12-13T15:00:21+03:00

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На заседании Энгельсского районного суда рассмотрено ходатайство следствия о заключении под стражу еще одного фигуранта дела о превышении должностных полномочий наркополицейских в Энгельсе.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», на скамье в зале суда обвиняемый замначальника отдела, подполковник Денис Яковлев, рядом его адвокат Геннадий Сурнин.

По требованию адвоката, судья Николай Почевалов запретил фото- и видеосъемку, сославшись на то, что в суде будут озвучены персональные данные обвиняемого и его родственников.

Следователь отметил, что Яковлева обвиняеют в тяжком преступлении, он отказался признать вину и отказался давать показания. При этом у него есть связи в правоохранительных органах, он может уничтожить улики и влиять на свидетелей. Домашний арест такие возможности не исключает, а также не препятствует возможности скрыться от следствия. Более того, старший следователь следственного отдела по Энгельсу СУ СКР Дмитрий Шевченко заявил, что одному из свидетелей, однофамильцу обвиняемого Яковлеву, уже поступали угрозы. Из-за этого свидетель был вынужден переехать из Энгельса в другой город. Следователь попросил для обвиняемого, несмотря на двух малолетних детей, содержание под стражей.

Адвокат отметил, что не известно, о каких вещественных доказательствах, которые может уничтожить Яковлев, идет речь. Кроме того, он обратил внимание на то, что следствие опирается на показания людей, употребляющих наркотики, а офицерам, отслужившим по 18 лет, не доверяет.

- Полицию не пинает только ленивый. Мне стыдно, что я здесь стою. И стыдно за систему, в которой я проработал. Прошу о более мягкой мере пресечения, — заявил сам подполковник Яковлев.

Суд признал ходатайство следствия обоснованным и отправил подполковника Дениса Яковлева, замначальника отдела под стражу на два месяца.

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