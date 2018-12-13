2018-12-13T14:04:25+03:00
Недвижимость

В Балаково усиливается работа с юрлицами по заключению договоров на обращение с ТКО

До 1 января все юрлица обязаны заключить договор на вывоз мусора
Екатерина Семенова
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Сегодня в Балаково на площадке Торгово-промышленной палаты состоялась встреча с балаковскими предпринимателями. Встреча прошла по инициативе Регионального оператора и ТПП Саратовской области в рамках цикла совместных мероприятий с предпринимательским сообществом. В ней приняли участие Вице-президент ТПП Саратовской области Денис Крылов, глава Балаковского муниципального района Александр Соловьев, прокурор г. Балаково Дмитрий Сернов и заместитель директора Регоператора по финансам Юлия Медведева.

На встрече обсуждался переход услуги по обращению с ТКО в состав коммунальных и возникающие в связи с этим обязанности юридических лиц. Констатирована озабоченность Регионального оператора фактом уклонения балаковских предпринимателей от заключения договоров на обращение с ТКО. В настоящее время договорные отношения установлены менее чем с 400 юрлицами Балаковского района, а их более 7 тысяч. При этом до 1 января 2019 года все юридические лица – мусорообразователи обязаны иметь заключенный договор на вывоз ТКО.

Заместитель директора Регоператора по экономике и финансам Юлия Медведева подчеркнула, что некоторые недобросовестные предприниматели часто намеренно затягивают процедуру заключения договора и сообщают недостоверные сведения с целью занижения реальных объемов ТКО. В соответствии с законодательством РФ юридические лица обязаны заключить договор с Региональным оператором. Для этого в Балаково созданы все условия.

В Регоператоре отметили конструктивную позицию администрации Балаково в части работы с предпринимательским сообществом по активизации юрлиц на переход в правовое поле по обращению с производимыми отходами. Констатировано, что закон един для всех, и его необходимо соблюдать. Также были высказаны конкретные предложения и запланированы практические шаги, которые позволят в ближайшие две недели Регоператору совместно с администрацией района убедить предпринимательское сообщество заключить договора на обращение с ТКО до 1 января 2019 года, как того требует законодательство РФ. Руководители Регоператора выразили благодарность Торгово-промышленной палате Саратовской области и лично Президенту ТПП Алексею Антонову за конструктивные и результативные шаги по установлению взаимодействия с предпринимательским сообществом.

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