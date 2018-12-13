Подозреваемого в превышении полномочий полицейского отправили под арест на 2 месяца

13 Дек. 14:00 2018-12-13T20:17:17+03:00

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В Энгельсском районном суде продолжается заседание в отношении задержанных сотрудников отдела наркоконтроля полиции.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», судья Николай Почевалов перечислил документы, переданные следствием в суд. Среди них протоколы очных ставок, и осмотра пострадавших.

- 16 лет службы, и 23 благодарности — почему нельзя избрать домашнее заключение? Как он может влиять на свидетелей, если его лишат всех способов связи под домашним арестом? — поинтересовалась адвокат Людмила Томсэн, представляющая одного из подсудимых, начальника отдела нарконтроля Владислава Казимирова.

Следователь пояснил, что следящий браслет не помешает подполковнику скрыться.

Сам Казимиров попросил оставить его под домашним арестом, апеллируя к наличию двух малолетних детей и проживающих в городе родителей.

При этом в рамках заседания адвокат Казимирова назвала пострадавшего «наркоманом» и «отбросом».

- У нас начали править те, кто всегда считался отбросами общества. Надо отбросить 26 лет беспорочной службы подполковника и поверить наркоману. Может, неэтично говорить так об Исаенко, но я должна это сказать. Прошу поддержать обращение моего подзащитного и оставить его под домашним арестом, — заявила адвокат.

Казимиров и его адвокат

Напомним, ему и его двум подчиненным предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий.

Судья принял решение отправить под стражу подполковника Казимирова на 2 месяца до 10 февраля.

Родственницы полицейского покинули зал в слезах.