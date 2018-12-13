Министр природы Саратовской области попросил суд не отстранять его от работы

СЕГОДНЯ 13:49 2018-12-13T13:51:44+03:00

Он заявил, что уже сам уволился

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В Волжском суде началась слушание по делу об отстранении от должности министра природных ресурсов и экологии Саратовской области Дмитрия Соколова.

Как ранее сообщала «КП-Саратов», чиновника заподозрили в превышении должностных полномочий и в минувшую пятницу, 7 декабря, в отношении него было возбуждено уголовное дело.

До сегодняшнего дня он оставался в своей должности и ни разу не был допрошен.

Как выяснилось, у стороны следствия возникли опасения, что подозреваемый Соколов, оставаясь в должности министра, может помешать следствию.

- Во время следствия в качестве свидетелей выступают очень много его подчинённых. А он как руководитель может оказать на них давление с целью, чтобы они изменили показания — рассказал «КП-Саратов» следователь отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ региона Станислав Белозерцев.

Во время слушания в зале присутствовали подозреваемый Дмитрий Соколов его адвокат Андрей Пронин, прокурор Шитов, следователь по особо важным делам СУ СК РФ Станислав Белозерцев и представители СМИ. Председательствовала на суде судья Наталья Спицына.

В своем выступлении Дмитрий Соколов заявил, что он еще в понедельник подал заявление об увольнении и соответствующий приказ уже подписан. И таким образом он ходатайствует о не рассмотрении дела об его отстранении от должности, так как он и так уже уволен.

Адвокат и прокурор согласились с ходатайством Соколова, однако следователь Белозерцев высказался против. В конечном итоге судья принял решение отложить рассмотрения этого дела до 16:00.

За это время соколов обязался предоставить копию приказа об его увольнении.