Владимир Мединский поздравил саратовцев с Годом театра

13 Дек. 13:40 2018-12-13T13:41:05+03:00

Он призвал работать так, чтобы этот год запомнился на всю жизнь

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Сегодня, 13 декабря, в саратовском Театре юного зрителя прошло торжественное мероприятие, посвященное открытию Года театра.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», горожан дистанционно поздравил с этим событием министр культуры РФ Владимир Мединский.

- Мы хотим, чтобы этот год стал праздником для тех, кто работает на сцене и за сценой. Для тех, кто уже давно ходит в театр и тех, кто придет на свой первый спектакль. Давайте работать так, чтобы Год театра запомнился нам на всю жизнь, — сказал Владимир Мединский.

Фото: Дарья Вострикова

- Наша жизнь будет насыщена культурными акциями. Мы должны провести этот год ярко, незабываемо и оставить жителям не только воспоминания, но и обьекты, где будет идти насыщенная культурная жизнь. Планируется провести капитальные ремонт театра «Теремок», реконструировать театр оперы и балета, — поддержала его заместитель председателя областного правительства Валентина Гречушкина.

К поздравлениям присоединился народный артист РСФСР Александр Калягин.

Кроме того, для саратовцев провели краткий экскурс по истории городских театров.