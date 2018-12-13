2018-12-13T13:30:58+03:00
Происшествия

Следствие по делу задержанных полицейских в Энгельсе просит отправить их под арест

Обвинение предполагает, что начальник отдела полиции может уничтожить улики и скрыться
Александр Уриевский
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Следствие просит взять под стражу подозреваемых в превышении полномочий сотрудников полицииСледствие просит взять под стражу подозреваемых в превышении полномочий сотрудников полицииФото: Александр Уриевский
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В Энгельсе Саратовской области продолжается судебное заседание по делу сотрудников полиции.

Как сообщает корреспондент «КП-Саратов», Николай Почевалов, судья Энгельсского районного суда рассматривает вопрос о мере пресечения для руководителя отдела наркоконтроля полиции района, его зама и сотрудника отдела.

Им вменяется совершение преступления по ч.3 ст. 286 пункты а, б. «Превышение должностных полномочий».

Следствие просит взять под стражу начальника отдела Владислава Казимирова.

- Это умышленное, тяжкое преступление, за которое предусмотрено лишение свободы до 10 лет. Поэтому настаиваем на заключение под стражу, так как он может скрыться и оказать давление как на пострадавших, так и на свидетелей из правоохранительных органов. Он до сих пор не уволен, имеет доступ и возможность уничтожить вещественные доказательства. Уголовное дело возбуждено 10 декабря, задержан Казимиров 11 декабря, — заявил старший следователь следственного отдела по Энгельсу СУ СКР Дмитрий Шевченко.

Он представил заявление пострадавшего Исаенко, который опасается возможного воздействия со стороны подполковника Казимирова и поддерживает требование следователя о заключении его под стражу.

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