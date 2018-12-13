В Саратове прогнозируют сильную метель и туман
Ожидаются проблемы с транспортом
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Мэрия Саратова предупредила жителей города об ухудшении погоды.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации, в ночь на пятницу и завтра, 14 ноября, возможна метель.
Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 5-10 метров в секунду, при порывах — до 13 метров в секунду.
Утром в пятницу ветер и снегопад усилятся, опустится сильный туман, на дорогах возникнут снежные заносы.
В связи с этим, автомобилистов предупреждают о сложной обстановке, ухудшении в работе транспорта и увеличении риска ДТП.