В Саратове прогнозируют сильную метель и туман

СЕГОДНЯ 13:23 2018-12-13T13:23:44+03:00

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Мэрия Саратова предупредила жителей города об ухудшении погоды.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации, в ночь на пятницу и завтра, 14 ноября, возможна метель.

Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 5-10 метров в секунду, при порывах — до 13 метров в секунду.

Утром в пятницу ветер и снегопад усилятся, опустится сильный туман, на дорогах возникнут снежные заносы.

В связи с этим, автомобилистов предупреждают о сложной обстановке, ухудшении в работе транспорта и увеличении риска ДТП.