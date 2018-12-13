Саратовец убил соседа за отказ выпить на троих

СЕГОДНЯ 12:28 2018-12-13T12:28:16+03:00

Мужчина пришел в гости, но его выгнали

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В Ленинском районе Саратова осудили 36-летнего Эльнура Гусейнова. Его признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смертью

- Двое братьев — 53-летний и 49-летний — 13 августа 2018 года пьянствовали у себя в квартире по улице Ломоносова. Злоумышленник, будучи соседом, захотел присоединиться к застолью. Старший из владельцев квартиры отказал гостю. Из-за этого завязался конфликт, во время которого Гусейнов ударил 53-летнего оппонента кулаком по голове, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

От удара мужчина упал на пол, и злоумышленник начал ругаться с младшим. Хозяева жилья убедили соседа уйти и продолжили пить, а 17 августа 49-летний мужчина нашел своего брата мертвым и позвонил в полицию.

Судмедэкспертиза установила, что смерть наступила из-за тупой травмы головы.

Эльнур Гусейнов не признал свою вину, однако суду хватило доказательств от следователей для вынесения приговора. Злоумышленнику назначили лишение свободы на семь лет в колонии строгого режима.