Водитель «Мерседеса» врезался в фонарь у правительства

13 Дек. 12:23 2018-12-13T12:43:12+03:00

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Сегодня, 13 декабря, на улице Московской, 72 водитель «Мерседеса» врезался в фонарный столб у здания областного Правительства.

- По предварительным данным, мужчина не справился с управлением. От удара машину отбросило на тротуар, — сообщил специальный корреспонодент «КП-Саратов».

Решается вопрос о госпитализации потерпевшего. На месте работают сотрудники областной службы спасения, врачи бригады «скорой помощи» и дорожная инспекция.

Обстоятельства происшествия выясняются.