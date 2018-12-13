Водитель «Мерседеса» врезался в фонарь у правительства
Мужчину могут госпитализировать
Иномарка протаранила сотлб у правительстваФото: Тимур Гадеев
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Сегодня, 13 декабря, на улице Московской, 72 водитель «Мерседеса» врезался в фонарный столб у здания областного Правительства.
- По предварительным данным, мужчина не справился с управлением. От удара машину отбросило на тротуар, — сообщил специальный корреспонодент «КП-Саратов».
Решается вопрос о госпитализации потерпевшего. На месте работают сотрудники областной службы спасения, врачи бригады «скорой помощи» и дорожная инспекция.
Обстоятельства происшествия выясняются.