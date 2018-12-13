Панков о трусиках и министрах: Чаще менять их надо

СЕГОДНЯ 12:12 2018-12-13T12:12:50+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал пост в телеграм-канале «Пара слов».

- Двояко можно отнестись к заявлениям Гречушкиной по онкоцентру. Хорошо, что она нашла или вошла в дорожную карту по строительству. Отмечу, это лишь начальная точка. Всегда открыто говорил и повторюсь, Радаеву строже необходимо с чиновников спрашивать. Конечно же, за работу. К губернатору больших претензий нет. Не пьет, не ворует, трудоголик. А вот окружение его компрометирует. Или трусики пьяные на всю страну показывают, так им в модельный бизнес нужно идти. То о макарошках начнут рассуждать. Чаще менять их надо с таким менталитетом. И назад делегировать в село, Дом культуры ремонтировать, чтоб крыша не текла. А так — вначале губернатору проблему создадут, а потом героически ее решают, как с онкоцентром. Так это ваша работа, как зампреды и министры за это деньги получаете, — написал депутат Госдумы.