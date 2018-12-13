Директор Татищевской птицефабрики вернет рабочим 268 тыс. рублей долга
Своих денег не получили 23 человека
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По итогам прокурорской проверки директора ООО «Татищевская птицефабрика» обязали вернуть рабочим 268 тыс. рублей долгов по зарплате.
- Свои деньги получили 23 работника за июль 2018 года. Установлено, что мужчину уже привлекали к ответу за нарушение трудового законодательства, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.
После внесенного представления, директор предприятия не только отдал все долги, но и выплатил штраф.