2018-12-13T12:05:37+03:00
Происшествия

Директор Татищевской птицефабрики вернет рабочим 268 тыс. рублей долга

Своих денег не получили 23 человека
Дарья Вострикова
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По итогам прокурорской проверки директора ООО «Татищевская птицефабрика» обязали вернуть рабочим 268 тыс. рублей долгов по зарплате.

- Свои деньги получили 23 работника за июль 2018 года. Установлено, что мужчину уже привлекали к ответу за нарушение трудового законодательства, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

После внесенного представления, директор предприятия не только отдал все долги, но и выплатил штраф.

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