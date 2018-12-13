В Саратове осудили владельца перевернувшейся лодки с пассажирами

СЕГОДНЯ 11:53 2018-12-13T11:53:56+03:00

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В Саратове вынесен приговор 61-летнему мужчине за опасную перевозку пассажиров в лодке.

Как сообщили «КП-Саратов» в Южном следственном управлении, инцидент произошел 8 июля в акватории Волги.

Мужчина на своей моторной лодке «Казанка-6» перевозил за деньги пассажиров от острова Зеленый до поселка Затон. При этом у него не было лицензии.

Около 16 часов в лодку сели три человека, но на них не хватило спасательных средств. В 50 метрах от берега лодка перевернулась из-за перегруза и усиления волн. Пассажиры и владелец судка оказались в в оде и были спасены очевидцами.

Мужчину приговорили к году ограничения свободы.