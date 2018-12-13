В Саратове осудили владельца перевернувшейся лодки с пассажирами
Из-за перегруза в воде оказались четыре человека
Изменить размер текста:
В Саратове вынесен приговор 61-летнему мужчине за опасную перевозку пассажиров в лодке.
Как сообщили «КП-Саратов» в Южном следственном управлении, инцидент произошел 8 июля в акватории Волги.
Мужчина на своей моторной лодке «Казанка-6» перевозил за деньги пассажиров от острова Зеленый до поселка Затон. При этом у него не было лицензии.
Около 16 часов в лодку сели три человека, но на них не хватило спасательных средств. В 50 метрах от берега лодка перевернулась из-за перегруза и усиления волн. Пассажиры и владелец судка оказались в в оде и были спасены очевидцами.
Мужчину приговорили к году ограничения свободы.