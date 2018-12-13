13 Дек. 11:44 2018-12-13T12:02:33+03:00

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На площадке Общественной палаты Саратовской области прошло совместное заседание комиссии на тему предоставления услуг по вывозу ТКО Региональным оператором в городах Саратовской области.

В мероприятии под председательством главы Общественной палаты Александра Ландо приняли участие и ответили на вопросы директор Регоператора Михаил Андреев, председатель комитета государственного регулирования тарифов области Лариса Новикова и депутат Саратовской областной думы Леонид Писной.

Участники встречи отметили важность самого перехода на новую систему обращения с коммунальными отходами. Михаил Андреев заявил о трех стратегических задачах, которые стоят перед Регоператором: обеление отрасли, прекращение образования несанкционированных свалок и безопасные обработка и захоронение образующихся массивов ТКО. Примером легализации потоков стали озвученные цифры о многократном увеличении поступающих отходов даже в тех районах, где раньше уже действовали мусороперерабатывающие комплексы — в Энгельсе и Балакове.

Регоператор стал соисполнителем «майского» указа президента РФ В. В. Путина в части реализации задач по недопущению возникновения несанкционированных свалок мусора.

- Для нас важно то, что Общественная палата поддержала реализацию мусорной реформы в Саратовской области, — заявил Михаил Андреев.

Отдельно были затронуты и существующие проблемы в сфере обеления отрасли.

- Наиболее крупные мусорообразователи, представители сетевых и крупных компаний заключили договоры. Малый и средний бизнес — проблема. Эти организации избегают заключения договоров и мусор идет в неизвестном направлении что и приводит к захламлению, — заявил спикер.

Участникам заседания рассказали о совершенствовании действующей коммунальной инфраструктуры и внедрении система жесткого учета и контроля потоков ТКО в зоне деятельности Регоператора.

Кроме того, Михаил Андреев рассказал о проведенной работе по подготовке зоны деятельности 2 — Правобережной части Саратовской области. Спикер отметил, что по указанным в территориальной схеме полигонам, принадлежащим муниципалитетам и частным лицам, остаются вопросы в части готовности. В то же время работа по доведению до нормативного состояния владельцами ведется.

Также директор Регоператора поблагодарил общественников за конструктивную критику и помощь в ходе реализации реформы обращения с коммунальными отходами.