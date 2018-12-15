2018-12-15T19:08:00+03:00
Общество

Саратовская область не заметит отключения аналогового ТВ

Регион останется без аналогового ТВ 3 июня 2019 года
Ольга Муравлёва
Поделиться:
Изменить размер текста:

Саратовская область успеет подготовиться к отключению аналогового ТВ. Так считают в ОРТПЦ и правительстве области.

- Саратовская область полностью готова к переходу на цифровое вещание. ОРТПЦ со своей стороны все необходимые работы выполнил: объекты построены, оборудование смонтировано. Сейчас работает сеть первого мультиплекса, до конца 2018 года будут запущены передатчики второго. К 3 июня, получается, оба мультиплекса будут вещать уже полгода, — сказал замглавного инженера саратовского филиала ОРТПЦ Алексей Нагорнов.

Согласно графику, опубликованному на сайте минкомсвязи РФ, аналоговое вещание обязательных ТВ-каналов прекратится 3 июня 2019 года.

Около 1,5% жителей Саратовской области имеют телевизоры, не обладающие приемником цифрового вещания. Такие данные удалось получить в правительстве региона.

При этом эксперты рынка отмечают, что широкое распространение телевизоры, принимающие цифровой сигнал в формате DVBT2, получили в России только после 2012 года.

Также в Саратовской области есть небольшие зоны, которые не покрывались и аналоговым сигналом. Большая часть населения здесь пользуется спутниковыми антеннами.

Сейчас ведется разъяснительная кампания, как подготовиться к переходу на цифровое вещание. Социологические опросы показали, что примерно 60% населения предпочитают получать информацию через телевидение.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На границе Волгоградской и Саратовской области из-за снегопада возникла мертвая пробка
У игроков «Зенита» в аэропорту Саратова не нашлись сумки с вещами
Саратовский «Автодор» обыграл «Зенит» в упорном поединке
В Саратове прошел последний юбилейный спектакль театра АТХ
«Автодор» в Саратове постарается пройти санкт-петербургский «Зенит»
Над входом в детскую музыкальную школу нависли ледяные глыбы
В горящем заброшенном бараке Энгельского района погиб бомж
Неудачливый угонщик попался после четырех вскрытых авто
На улице Азина в Саратове пожарные проливают сгоревшую многоэтажку
Раскрыты кражи в медучреждениях Заводского и Октябрьского районов Саратова
В Саратовскую область запретили привозить молдавские персики и сливы
Полиция под Саратовом вытащила из снежных заносов замерзающих рыбаков на Suzuki
Саратовский пользователь выложил в соцсеть видео ночного пожара[видео]
Водитель в Саратове сбил пешехода и скрылся. Ведется розыск
Активнее всего жалуются на неубранные улицы жители Ленинского и Заводского районов Саратова
В Вольске сбивший пенсионерку работник «Грозди» врезался в стену магазина
Под Саратовом прицеп КамАЗа чуть не смел с дороги ВАЗ 2109
Мэр Саратова потребовал расчистить дороги от снега к понедельнику
Виновник аварии в Марксе получил травмы
В Пугачеве сгорел автобус
В Саратове водитель Volkswagen сбил девушку
Ночью на Рабочей сгорела машина