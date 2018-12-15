2018-12-15T19:08:00+03:00
Общество

Саратовская область не заметит отключения аналогового ТВ

Регион останется без аналогового ТВ 3 июня 2019 года
Ольга Муравлёва
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Саратовская область успеет подготовиться к отключению аналогового ТВ. Так считают в ОРТПЦ и правительстве области.

- Саратовская область полностью готова к переходу на цифровое вещание. ОРТПЦ со своей стороны все необходимые работы выполнил: объекты построены, оборудование смонтировано. Сейчас работает сеть первого мультиплекса, до конца 2018 года будут запущены передатчики второго. К 3 июня, получается, оба мультиплекса будут вещать уже полгода, — сказал замглавного инженера саратовского филиала ОРТПЦ Алексей Нагорнов.

Согласно графику, опубликованному на сайте минкомсвязи РФ, аналоговое вещание обязательных ТВ-каналов прекратится 3 июня 2019 года.

Около 1,5% жителей Саратовской области имеют телевизоры, не обладающие приемником цифрового вещания. Такие данные удалось получить в правительстве региона.

При этом эксперты рынка отмечают, что широкое распространение телевизоры, принимающие цифровой сигнал в формате DVBT2, получили в России только после 2012 года.

Также в Саратовской области есть небольшие зоны, которые не покрывались и аналоговым сигналом. Большая часть населения здесь пользуется спутниковыми антеннами.

Сейчас ведется разъяснительная кампания, как подготовиться к переходу на цифровое вещание. Социологические опросы показали, что примерно 60% населения предпочитают получать информацию через телевидение.

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