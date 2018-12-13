В Заводском районе рецидивист утащил с дачи кузов от самосвала
Мужчину задержали
Изменить размер текста:
Вчера, 12 декабря, полиция раскрыла кражу у 48-летнего председателя СНТ «Лесопильный».
- Мужчина рассказал, что в период с 4 по 6 ноября кто-то похитил с дачи кузов от самосвала. Ущерб оценивается в 25 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУВД.
Задержанным оказался 27-летний рецидивист. За его спиной два обвинительных приговора за кражи и грабежи.
Предполагаемый похититель во всем признался. На него завели уголовное дело, а похищенное изъяли.
Он ожидает своей участи под подпиской о невыезде.