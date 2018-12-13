2018-12-13T11:50:43+03:00
Происшествия

В Заводском районе рецидивист утащил с дачи кузов от самосвала

Мужчину задержали
Дарья Вострикова
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Вчера, 12 декабря, полиция раскрыла кражу у 48-летнего председателя СНТ «Лесопильный».

- Мужчина рассказал, что в период с 4 по 6 ноября кто-то похитил с дачи кузов от самосвала. Ущерб оценивается в 25 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУВД.

Задержанным оказался 27-летний рецидивист. За его спиной два обвинительных приговора за кражи и грабежи.

Предполагаемый похититель во всем признался. На него завели уголовное дело, а похищенное изъяли.

Он ожидает своей участи под подпиской о невыезде.

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