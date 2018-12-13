В Алгае полиция нашла ружье ИЖ в автомобиле ИЖ

СЕГОДНЯ 11:30 2018-12-13T11:43:21+03:00

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11 декабря в полицию Алгайского района Саратовской области поступило сообщение об обнаружении оружия.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД, во время патрулирования на улице Телеграфная села Александров Гай в 21:10 был остановлен автомобиль ИЖ-27156.

В салоне машины было найдено гладкоствольное двуствольное ружье ИЖ-27Е 12-го калибра и 54 патрона к нему. Оружие находилось у пассажира — 49-летнего мужчины.

При этом никаких документов на огнестрел не было предъявлено. Мужчина рассказал, что ружье ему подарил ныне покойный отец.

Начата проверка, двустволку изъяли.