В Алгае полиция нашла ружье ИЖ в автомобиле ИЖ
Владелец рассказал, что оружие ему подарил отец
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11 декабря в полицию Алгайского района Саратовской области поступило сообщение об обнаружении оружия.
Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД, во время патрулирования на улице Телеграфная села Александров Гай в 21:10 был остановлен автомобиль ИЖ-27156.
В салоне машины было найдено гладкоствольное двуствольное ружье ИЖ-27Е 12-го калибра и 54 патрона к нему. Оружие находилось у пассажира — 49-летнего мужчины.
При этом никаких документов на огнестрел не было предъявлено. Мужчина рассказал, что ружье ему подарил ныне покойный отец.
Начата проверка, двустволку изъяли.