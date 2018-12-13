Нерадивой матери из Хвалынска через 11 лет вернули ребенка
Женщина все-таки исправилась
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Суд вернул 39-летней матери из Хвалынска родительские права.
- Установлено, что она лишилась прав на своего 14-летнего сына в 2007 году. За здоровьем, воспитанием и развитием ребенка никто не следил. У женщины даже не было постоянного места жительства, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.
С течением времени нерадивая мать разрешила квартирный вопрос, пошла на работу, стала интересоваться жизнью своего сына. Кроме того, у нее нет задолженности по алиментам.
За такое возращение на путь истинный суд решил вернуть женщине родительские права.