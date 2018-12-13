2018-12-13T11:23:37+03:00
Общество

Нерадивой матери из Хвалынска через 11 лет вернули ребенка

Женщина все-таки исправилась
Дарья Вострикова
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Суд вернул 39-летней матери из Хвалынска родительские права.

- Установлено, что она лишилась прав на своего 14-летнего сына в 2007 году. За здоровьем, воспитанием и развитием ребенка никто не следил. У женщины даже не было постоянного места жительства, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

С течением времени нерадивая мать разрешила квартирный вопрос, пошла на работу, стала интересоваться жизнью своего сына. Кроме того, у нее нет задолженности по алиментам.

За такое возращение на путь истинный суд решил вернуть женщине родительские права.

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