В Саратовской области столкнулись две иномарки
Госпитализирован водитель одной из них
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На 3-м км автодороги Красноармейск — Некрасово в Красноармейском районе Саратовской области сегодня, 13 декабря, случилось ДТП с пострадавшим.
- В 07:30 столкнулись Daewoo Nexia, за рулем которого был 67-летний мужчина, и Hyundai Solaris. Водитель второй иномарки — 41-летний мужчина, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона.
В результате аварии шофер Nexia госпитализирован. Обстоятельства инцидента выясняются.