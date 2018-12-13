В Саратовской области столкнулись две иномарки

СЕГОДНЯ 11:22 2018-12-13T11:22:43+03:00

Госпитализирован водитель одной из них

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На 3-м км автодороги Красноармейск — Некрасово в Красноармейском районе Саратовской области сегодня, 13 декабря, случилось ДТП с пострадавшим.

- В 07:30 столкнулись Daewoo Nexia, за рулем которого был 67-летний мужчина, и Hyundai Solaris. Водитель второй иномарки — 41-летний мужчина, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона.

В результате аварии шофер Nexia госпитализирован. Обстоятельства инцидента выясняются.