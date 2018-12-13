2018-12-13T11:14:43+03:00
Происшествия

Житель Балакова хранил наркотики в левом рукаве куртки

Коноплю он нарвал около гаражей
Ольга Муравлёва
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В Балакове Саратовской области осудили 21-летнего ранее судимого местного жителя. Его признали виновным в незаконном приобретении и хранении наркотиков в крупном размере.

- Молодой человек нарвал около гаражей ГСК «Степное» 19 октября 2018 года 130 граммов дикорастущей конопли. В этот же день у дома по улице Шевченко Балакова сотрудники полиции остановили парня и во время досмотра изъяли из левого рукава его куртки растения, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Суд учел, что у злоумышленника это был рецидив, и назначил ему три года в колонии строгого режима.

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