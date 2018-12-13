Жителей Балаковского района будут хоронить по всем правилам
Этого добилась городская прокуратура
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Балаковская прокуратура проверила исполнение законодательства о погребении и похоронном деле.
- Установлено, что в Быково-Отрогском муниципальном образовании не было специализированной службы по вопросам погребения граждан. Даже внесенное представление не заставило главу МО исправить ситуацию. На администрацию подали в суд, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.
Орган правосудия решил, что похоронная служба все-таки должна появиться. За исполнением этого будет следить надзорное ведомство.