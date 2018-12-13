Саратовский биатлонист Логинов рассказал о новом допинговом скандале в Австрии

13 Дек. 11:12 2018-12-13T11:32:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Биатлонист из Саратова Александр Логинов 13 декабря рассказал о ситуации с новыми обвинениями в допинге, которые якобы предъявлены членам сборной России по биатлону в Австрии.

- Я хотел выложить еще вчера, но почему-то сотрудники прокуратуры очень просили не выкладывать это в СМИ. Видимо, для того, чтобы современному русскому спортсмену бегать, уже недостаточно сдавать допинг-тесты.

Я уже был в плохой ситуации за то, чего не делал, и вчера меня, и не только меня, обвинили в каких-то махинациях с переливаниями крови и еще с чем-то (конкретно нам ничего не сказали), — написал Логинов в своем «Инстаграме».

По его словам, претензии касаются выступлений на чемпионате мира в феврале 2017 года. Они основываются, по словам Логинова, на показаниях «100 каких-то опрошенных людей и лично Родченкова».

- Могу на 1000% сказать, что в чем меня обвиняют — неправда. И хочу задать риторический вопрос: неужели русские спортсмены настолько не дорожат своей спортивной жизнью и просто жизнью, чтобы заниматься тем, в чем нас обвиняют? — заметил Логинов.

Биатлонист проиллюстрировал публикацию фотографией протоколов с отрицательными результатами допинг-тестирования с марта 2016 года по март 2018 года.

Накануне, 12 декабря, комментатор Дмитрий Губерниев сообщил о визите австрийской полиции в расположение сборной России в Хохфильцене. Александру Логинову, Евгению Гараничеву, Антону Шипулину, Ирине Старых, Алексею Волкову и тренеру Александру Касперовичу якобы предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил.

Напомним, Александр Логинов ранее уже отбыл двухгодичную дисквалификацию за употребление допинга.