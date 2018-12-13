2018-12-13T11:24:49+03:00
Происшествия

Наркоторговец в Саратове осужден на семь лет за продажу героина

Он получал партию наркотика у своего дилера через интернет
Дарья Вострикова
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Саратовца признали виновным в попытке продажи героина.

- Установлено, что 25-летний мужчина познакомился со своим дилером в интернете. Он получал партии наркотиков и прятал их по «закладкам». Зависимые покупали дозы, а мужчины делили вырученные деньги между собой. 28 марта закладчик получил очередную партию весом 99,32 грамма расфасованного героина. Часть вещества он спрятал в квартире, а остальное положил к себе в карман. Злоумышленник успел положить одну «закладку», но в этот день его задержала полиция. У «наркобарона» изъяли десять пакетиков с наркотиками, а в его квартире нашли еще 38, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Мужчина не стал отрицать своей вины.

Суд отправил его на семь лет в исправительную колонию строгого режима.

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