Наркоторговец в Саратове осужден на семь лет за продажу героина
Саратовца признали виновным в попытке продажи героина.
- Установлено, что 25-летний мужчина познакомился со своим дилером в интернете. Он получал партии наркотиков и прятал их по «закладкам». Зависимые покупали дозы, а мужчины делили вырученные деньги между собой. 28 марта закладчик получил очередную партию весом 99,32 грамма расфасованного героина. Часть вещества он спрятал в квартире, а остальное положил к себе в карман. Злоумышленник успел положить одну «закладку», но в этот день его задержала полиция. У «наркобарона» изъяли десять пакетиков с наркотиками, а в его квартире нашли еще 38, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.
Мужчина не стал отрицать своей вины.
Суд отправил его на семь лет в исправительную колонию строгого режима.