Прокуратура привлекла к ответу саратовский филиал «Т Плюс»
Причина этого — отключения телпа в домах, детских садах и школах
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Прокуратура внесла представление в адрес директора филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» за отключение тепла у балаковцев.
- Установлено, что коммунальщики не ремонтировали оборудование и конструкции теплосетей. Из-за этого батареи остыли в 37 домах, двух детских садиках и двух школах Балакова, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.
После вмешательства надзорного органа к ответу привлекли заместителя директора - главного инженера по эксплуатации.