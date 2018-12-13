Прокуратура привлекла к ответу саратовский филиал «Т Плюс»

13 Дек. 11:08 2018-12-13T11:27:28+03:00

Причина этого — отключения телпа в домах, детских садах и школах

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Прокуратура внесла представление в адрес директора филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» за отключение тепла у балаковцев.

- Установлено, что коммунальщики не ремонтировали оборудование и конструкции теплосетей. Из-за этого батареи остыли в 37 домах, двух детских садиках и двух школах Балакова, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

После вмешательства надзорного органа к ответу привлекли заместителя директора - главного инженера по эксплуатации.