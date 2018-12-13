2018-12-13T11:16:09+03:00
Общество

Дружинники обнаружили в Саратове 275 магазинов, торгующих алкоголем по ночам

Граждан просят сообщать о подобных фактах в полицию
Екатерина Семенова
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Полиция Саратова вместе с добровольной народной дружиной проводит рейды в рамках «Народного контроля».

Как уточнили «КП-Саратов» в ГУ МВД, правоохранители проверяют торговлю спиртным после 22 часов.

В целом за 11 месяцев 2018 года дружинники обнаружили ночную торговлю алкоголем в 275 точках. По данным фактам были возбуждены административные дела.

Полиция напоминает, что сообщить о нарушениях в продаже спиртного можно по телефонам: 02 и 102.

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