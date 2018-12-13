2018-12-13T10:47:08+03:00
Происшествия

Юного саратовца осудят за кражу 3 тыс. рублей из банкомата

Он украл деньги из терминала в помещении банка
Дарья Вострикова
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Полиция задержала 16-летнего саратовца, который снял 3 005 рублей с чужой банковской карты.

- По версии следствия, все произошло вечером 17 октября в одном из отделений крупного банка. Парень провел махинацию через обычный терминал, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СК.

Городской отдел полиции №6 завел на мальчика уголовное дело.

Еще до окончания следствия юноша признал свою вину. Он ожидает решения суда.

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