Юного саратовца осудят за кражу 3 тыс. рублей из банкомата
Он украл деньги из терминала в помещении банка
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Полиция задержала 16-летнего саратовца, который снял 3 005 рублей с чужой банковской карты.
- По версии следствия, все произошло вечером 17 октября в одном из отделений крупного банка. Парень провел махинацию через обычный терминал, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СК.
Городской отдел полиции №6 завел на мальчика уголовное дело.
Еще до окончания следствия юноша признал свою вину. Он ожидает решения суда.
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