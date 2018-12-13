2018-12-13T10:45:03+03:00
Происшествия

В Красному Куте мужчина ограбил прохожего и пытался спрятался в доме приятеля

Он хотел сбежать от преследовавших его росгвардейцев
Екатерина Семенова
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В Красном Куте около 22 часов 12 декабря был избит и ограблен местный житель.

Как рассказали «КП-Саратов» в управлении Росгвардии, 27-летний мужчина сообщил правоохранителям, что на него напал неизвестный, который отнял сотовый телефон.

На место ЧП выехал наряд Росгвардии в составе старших сержантов Максима Синицына, Алексея Сизенко и Даулета Кабдунова. По приметам они задержали подозреваемого на улице Комсомольская.

При этом тот выбросил телефон и сбежал. Злоумышленник спрятался в ближайшем доме и заперся изнутри, но ему не удалось укрыться.

Оказалось, он ранее уже был судим за кражу, а затаиться пытался в частном доме своего знакомого, которого в тот момент не было.

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