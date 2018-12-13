В Красному Куте мужчина ограбил прохожего и пытался спрятался в доме приятеля
В Красном Куте около 22 часов 12 декабря был избит и ограблен местный житель.
Как рассказали «КП-Саратов» в управлении Росгвардии, 27-летний мужчина сообщил правоохранителям, что на него напал неизвестный, который отнял сотовый телефон.
На место ЧП выехал наряд Росгвардии в составе старших сержантов Максима Синицына, Алексея Сизенко и Даулета Кабдунова. По приметам они задержали подозреваемого на улице Комсомольская.
При этом тот выбросил телефон и сбежал. Злоумышленник спрятался в ближайшем доме и заперся изнутри, но ему не удалось укрыться.
Оказалось, он ранее уже был судим за кражу, а затаиться пытался в частном доме своего знакомого, которого в тот момент не было.