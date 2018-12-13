Секретарь «первички» «Единой России» организовала экскурсию для сельских школьников в музей имени Панфилова

СЕГОДНЯ 10:08 2018-12-13T10:28:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В рамках проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» в мемориальном музее имени Ивана Васильевича Панфилова средней школы №3 города Петровска секретарем первичного отделения «с. Новодубровка» партии «Единая Россия» Надеждой Трубкиной, совместно с юными панфиловцами, организована экскурсия для детей сельских школ Петровского района.

Иван Васильевич Панфилов — легендарный Герой Великой Отечественной войны, родился в Петровске 1 января 1893 года. В рядах Красной Армии служил в Первом Саратовском пехотном полку 25-й стрелковой Чапаевской дивизии, в 1920 году был направлен на советско-польскую войну, где взял на себя командование ротой красноармейцев. После войны был переведен в Среднеазиатский военный округ и принял участие в боях против басмачей.

Большое внимание Иван Васильевич уделял сохранению жизни солдат во время военных действий. В 1937 году он занял пост начальника отдела штаба Среднеазиатского военного округа, через год получил должность военного комиссара Киргизской ССР. В 1939 году Панфилов был возведен в ранг комбрига, через год получил звание генерал-майора.

Начало Великой Отечественной войны Иван Панфилов встретил в должности командира 316-й стрелковой дивизии на Северо-Западном и Западном фронтах, которая была переформирована в ноябре 1941 года в 8-ю гвардейскую дивизию. Бойцы Панфилова прославились проведением оборонительных боев в окрестностях Волоколамска против тяжелой техники врага. 16 ноября на оборонительной позиции произошел кровопролитный бой, который длился 4,5 часа. Во время наступления двух танковых дивизий в количестве 50 боевых машин советскими солдатами было уничтожено 18 из них, что вошло в историю как подвиг 28 панфиловцев. Через день после легендарного боя 316-я дивизия была преобразована в 8-я гвардейскую стрелковую дивизию и получила орден Красного Знамени. Военное подразделение встречало победу на территории Курляндии. На здании рейхстага герои дивизии оставили благодарственную надпись в память об Иване Панфилове.

- Очень интересная экскурсия. Нам особенно понравились экспонаты, посвященные Ивану Васильевичу Панфилову и Великой Отечественной войне. Каждый из нас смог прикоснуться к истории и познакомиться с историей Героя. Мы побывали в том месте, где родился и жил Иван Васильевич, смогли посидеть за той школьной партой, за которой он учился. Большое спасибо организаторам! — поделился своими впечатлениями учащийся школы села Кожевино Никита Антонов.

- Музей Панфилова — это гордость Петровска. Каждое поколение учащихся и учителей вносило и продолжает вносить свой вклад в развитие мемориального музея. В ходе экскурсии мы постарались в доступной форме рассказать ребятам о Великой Отечественной войне, о героях-панфиловцах. Вместе рассуждали о том, кто же такой герой, о необходимости помнить о тех, кто погиб, защищая нашу Родину. Сколько бы лет не прошло, мы не забудем Великий подвиг нашего народа, Великую Победу над фашистской Германией. И сохраним эту память для будущих поколений, — отметила Надежда Трубкина.

- Более 200 воинов-саратовцев удостоены высокого звания Героя Советского Союза, но имя Ивана Васильевича Панфилова все же выделяется и в этом ряду славных имен. Особенно важно, что появляются новые Панфиловцы и в юных сердцах живет память о нашем Великом земляке, который умел воевать и заботиться о тех, кто служил под его началом, — прокомментировала региональный координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» Юлия Литневская.