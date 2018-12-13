2018-12-13T09:43:51+03:00
Общество

Сегодня из-за выпавшего снега в Саратове может медленнее ходить транспорт

Устранять проблему будут 174 рабочих
Дарья Вострикова
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Сегодня, 13 декабря, в Саратове из-за выпавшего снега может медленнее ходить транспорт.

Проблему будут решать174 рабочих и 155 единиц спецтехники МБУ «Дорстрой» и МБУ «Служба благоустройства города», которые продолжат убирать улицы города от снега.

Как сообщают «КП-Саратов» в городской администрации, за прошлые сутки было вывезено 2646 кубометров снега и наледи.

На дороги высыпали 816 тонн песка и 103 тонн реагентов.

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