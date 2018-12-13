2018-12-13T09:51:01+03:00
Недвижимость

Названы самые крупные должники за тепло в Саратовской области

«ЭнергосбыТ Плюс» начал отключать должников
Екатерина Семенова
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Саратовский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» начал ограничивать теплоресурсы должникам-предпринимателям

Саратовский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» начал ограничивать подачу тепловой энергии предприятиям-должникам. Без тепла уже осталось ОАО «Саратовский комбикормовый завод», не оплатившее энергетикам порядка 2 млн рублей.

Предупреждения о возможных санкциях направлены в адрес ЗАО «Тролза», чья задолженность превысила 1 млн рублей, ПАО «Балаковорезинотехника», задолжавшего 15 млн рублей. В случае, если руководство организаций не произведут оплату в соответствии с условиями договоров, энергетики будут вынуждены произвести полное ограничение поставки ресурса до момента, пока задолженность не будет погашена в полном объеме.

На начало декабря общая сумма долга предпринимателей перед Саратовским филиалом «ЭнергосбыТ Плюс» составляет 220 млн рублей, их которых 125 млн — это долги собственников нежилых помещений в многоквартирных домах. Это магазины, парикмахерские, стоматологические клиники и другие. Так, крупными должниками числится ООО «Индустрия» — 871 тыс. рублей, ЗАО «Калипсо» — 843 тыс. рублей, Акционерное общество «Тандер» — 519 тыс. рублей, ООО «Магазин Руслан» — 495 тыс. рублей.

Саратовский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает, что с ноября этого года начисляются пени за просроченные платежи собственникам нежилых помещений. Кроме основного долга, будут взиматься и проценты по ставке ЦБ.

Должники могут не доводить ситуацию до суда и обратиться к специалистам «ЭнергосбыТ Плюс», чтобы урегулировать задолженность по следующему адресу: Саратов, улица Чернышевского, 122, контактный телефон 98-65-09, 98-68-00.

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