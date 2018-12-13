2018-12-13T09:46:30+03:00
Происшествия

Саратовского мошенника нашли за решеткой

Рецидивист взял на ремонт электроплиты деньги и скрылся
Тимур Гадеев
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Саратовского мошенника-рецидивиста, который взял деньги на ремонт плиты и скрылся, нашли в тюрьме во время отбывания наказания за другое преступление.

- Накануне,12 декабря, в полицию обратилась 65-летняя женщина с заявлением, что 14 ноября этого года неизвестный ремонтировал у нее в доме электроплиту, и, взяв деньги на замену запчасти, больше не появлялся. В тот же день было установлено, что преступление совершил арестованный за другое преступление ранее неоднократно судимый 38-летний мужчина, — рассказали «КП-Саратов» полицейские региона.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

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