2018-12-13T09:32:47+03:00
Общество

В Саратове мать ребенка-инвалида добилась лекарства только после жалобы в прокуратуру

Прокурор напомнил министру здравоохранения об уголовной ответственности
Екатерина Семенова
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В Саратовской области женщина обратилась в прокуратуру с жалобой что ее сыну-инвалиду не выдают лекарств.

Как сообщили «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, в ходе проверки было установлено, что семилетний мальчик страдает тяжелым генетическим орфанным заболеванием. Ему требуется непрерывное лечение, причем заменять лекарство нельзя.

Однако с января ребенку перестали выдавать препарат, поэтому терапия была прекращена и возобновилась в сентябре, когда мальчик попал в Клинику гематологии и профпатологии СГМУ.

В прокуратуре отметили, что в минздраве не был решен вопрос с лекарством, что могло негативно сказаться на здоровье ребенка. В октябре первый заместитель прокурора объявил предупреждение министру, напомнив об уголовной ответственности.

Кроме того, было направлено исковое заявление в суд в отношении министерства и поликлиники №9 с требованием обеспечить инвалида лекарствами. Суд удовлетворил иск, в результате чего мальчик вновь начал получать лечение.

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