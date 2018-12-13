2018-12-13T09:14:22+03:00
Происшествия

Бомж ограбил пенсионера возле саратовского НИИ

Деньги старика мужчина пропил, отобранный телефон удалось вернуть владельцу
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В Ленинском районе Саратова вчера вечером, 12 декабря, неизвестный ограбил пенсионера.

- 75-летний мужчина в 19:30 лишился сотового телефона и 300 рублей на улице Тулайкова, недалеко от НИИ Юго-Востока, — сообщили «КП-Саратов» в ГУВД.

Сотрудники полиции по горячим следам раскрыли преступление и задержали 52-летнего бомжа, находившегося в состоянии сильного алкогольного опьянения. Телефон у него удалось изъять. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

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