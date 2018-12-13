В домах в центре Саратова могут остыть батареи

13 Дек. 08:52 2018-12-13T09:07:05+03:00

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Жители центральных улиц Саратова могут остаться без отопления. Причина — ремонтно-профилактические работы на тепломагистрали от Саратовской ТЭЦ-5 на пересечении улиц Горького и Зарубина. Сегодня, 13 декабря, саратовский филиал «Т Плюс» с 12:00 переведет объекты, подключенные к участку тепломагистрали, на резервную схему.

- При этом у ряда потребителей могут быть снижены параметры подачи тепла. Энергетики приносят извинения за доставленные неудобства. Мероприятия необходимы для повышения надежности функционирования городской системы теплоснабжения, — сообщили «КП-Саратов» в «Т Плюс».

Перевод абонентов на обычную схему начнут утром 14 декабря, завершить работы на магистрали планируется к 5:00.