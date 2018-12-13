ГИБДД просит саратовских водителей быть осторожнее из-за тумана
Сотрудники ГИБДД Саратовской области официально призывают водителей быть максимально внимательными из-за предстоящих в областном центре снегопада, тумана и гололедицы.
- Непредсказуемость тумана заключается в том, что искажается расстояние до объекта, а также информацию, движется объект или находится в неподвижном состоянии. Поэтому водителю необходимо выбирать такую скорость, при которой он сможет контролировать процесс остановки, — напомнили в ГИБДД региона.
Пешеходам также необходимо быть осторожными, обозначать себя на дороге световозвращающими элементами и переходить только в установленных местах, убедившись, что водитель их пропускает.