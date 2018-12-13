2018-12-13T08:46:51+03:00
Происшествия

Возбуждено дело о смертельном ДТП в Петровске

Полицейского подозревают в пьяном наезде на женщину
Екатерина Семенова
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СУ СКР по Саратовской области возбудило уголовное дело в отношении 22-летнего полицейского.

Как сообщала ранее «КП-Саратов», 12 декабря в Петровске случилось смертельное ДТП. По версии следствия, пьяный сотрудник полиции на автомобиле «Лада Приора» нарушил ПДД и сбил 52-летнюю женщину.

В полиции отметили, что молодой человек на тот момент находился в отпуске.

Кроме расследования уголовного дела, ведется служебная проверка и если вина полицейского подтвердится, то его уволят, а руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.

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