Возбуждено дело о смертельном ДТП в Петровске
Полицейского подозревают в пьяном наезде на женщину
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СУ СКР по Саратовской области возбудило уголовное дело в отношении 22-летнего полицейского.
Как сообщала ранее «КП-Саратов», 12 декабря в Петровске случилось смертельное ДТП. По версии следствия, пьяный сотрудник полиции на автомобиле «Лада Приора» нарушил ПДД и сбил 52-летнюю женщину.
В полиции отметили, что молодой человек на тот момент находился в отпуске.
Кроме расследования уголовного дела, ведется служебная проверка и если вина полицейского подтвердится, то его уволят, а руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.