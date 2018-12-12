В Петровске пьяный полицейский насмерть сбил женщину
Утром 12 декабря в Петровске Саратовской области случилось ДТП с участием сотрудника полиции.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, на улице Шевченко автомобиль «Лада Приора» под управлением полицейского ППС сбил 52-летнюю женщину.
Пострадавшая скончалась на месте. Установлено, что водитель был пьян.
Как отметили в полиции, 22-летний правоохранитель находился в очередном отпуске.
По данному факту начата проверка.
- Если вина сотрудника подтвердится, он будет уволен из органов внутренних дел, понесет наказание в соответствии с законодательством, а его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, — заявили в ГУ МВД.