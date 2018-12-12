2018-12-13T08:45:24+03:00
Происшествия

В Петровске пьяный полицейский насмерть сбил женщину

ГУ МВД: Сотрудник полиции был в отпуске
Екатерина Семенова
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Утром 12 декабря в Петровске Саратовской области случилось ДТП с участием сотрудника полиции.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, на улице Шевченко автомобиль «Лада Приора» под управлением полицейского ППС сбил 52-летнюю женщину.

Пострадавшая скончалась на месте. Установлено, что водитель был пьян.

Как отметили в полиции, 22-летний правоохранитель находился в очередном отпуске.

По данному факту начата проверка.

- Если вина сотрудника подтвердится, он будет уволен из органов внутренних дел, понесет наказание в соответствии с законодательством, а его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, — заявили в ГУ МВД.

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