В Саратовской области обнаружено некачественное лекарство для животных

12 Дек. 17:17 2018-12-13T08:40:06+03:00

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Управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Саратовской области выявило гормональное лекарство для животных, не соответствующее образцу качества.

- Речь идет о препарате «Сурфагон» (серия 1040418, срок годности до 04.2020) производства ООО «НПК «Асконт+», Московская область. Выявлено несоответствие по показателям «подлинность и количественное содержание сурфагона», — рассказали «КП-Саратов» в областном управлении Россельхознадзора.

В соответствии с пунктом административного регламента, реализация лекарства приостановлена.

Областной Россельхознадзор обратился к жителям с просьбой сообщать, если они обнаружат эту серию препарата.

Обращаться можно по телефонам: 8 (8452) 41-37-26, 41-39-41. Также можно написать электронное письмо: rsn-vetnadzor@mail.ru.