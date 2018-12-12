2018-12-13T08:40:06+03:00
Общество

В Саратовской области обнаружено некачественное лекарство для животных

Речь идет о гормональном препарате
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Саратовской области выявило гормональное лекарство для животных, не соответствующее образцу качества.

- Речь идет о препарате «Сурфагон» (серия 1040418, срок годности до 04.2020) производства ООО «НПК «Асконт+», Московская область. Выявлено несоответствие по показателям «подлинность и количественное содержание сурфагона», — рассказали «КП-Саратов» в областном управлении Россельхознадзора.

В соответствии с пунктом административного регламента, реализация лекарства приостановлена.

Областной Россельхознадзор обратился к жителям с просьбой сообщать, если они обнаружат эту серию препарата.

Обращаться можно по телефонам: 8 (8452) 41-37-26, 41-39-41. Также можно написать электронное письмо: rsn-vetnadzor@mail.ru.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратове водитель ВАЗ 21010 сбил 8-летнего мальчика
Экс-министром образования Саратовской области займутся следователи СКР
Саратов опять стоит в девятибалльных пробках
Саратовцы взяли первые места на «Кубке Урала» по прыжкам в воду
Жители Заводского района жалуются на размножающися «сталактиты»
Автошкола в Татищево ответит за мошенничество
Жители Энгельсского района выступили против строительства зернового терминала
Супружеская пара из Саратова ответит за казино
Юлия Литневская решает проблемы заводчан
В субботу на Театральной площади зажгут главную Новогоднюю елку
СГТУ и Союз машиностроителей России подписали соглашение о сотрудничестве
В Балакове будут судить распространителя детского порно
В Саратове будет мороз и туман
Лучший подарок – это знания: новогодняя акция от сервиса «Ростелеком Лицей»
Наркоман из Балаково подделал документы для суда
Кафе в Воскресенске оштрафовали за беззащитный Wi-Fi
Батареи в домах Саратова, Энгельса и Балакова станут горячее
Сегодня ночью перекроют участок улицы на Большой Казачьей
Саратовец задушил сожителя во время застолья
Вячеслав Володин: закон Президента о защите бизнеса оздоровит деловой климат в стране
Уехать из Усть - Курдюма до ТЦ «Хеппи Молл» можно 24 раза в день
Юные вымогатели травили и избивали юношу ради приставки и компьютера