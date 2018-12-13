В Саратовской области будут продавать киви с вредителем

СЕГОДНЯ 07:59 2018-12-13T08:38:25+03:00

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Инспектор Управления Россельхознадзора по Саратовской области в декабре 2018 года выявил зараженную тутовой щитовкой партию киви из Ирана.

- У вредителя маленький срок жизни и скорость передвижения. Тутовая щитовка на свежих фруктах не представляет опасность для людей. В целях профилактики достаточно просто помыть киви, — сообщили «КП-Саратов» в областном Россельхознадзоре.

Зараженные тутовой щитовкой плоды не запрещено ввозить в Россию. Карантинную партию изымают только тогда, когда она является прививочным или посадочным материалом.