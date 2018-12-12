Панков обеспокоен ситуацией с частной баней в Вольске

12 Дек. 17:07 2018-12-12T17:52:06+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал пост в телеграм-канале «Пара слов». Он посвятил его ситуации с общественной баней в Вольске.

- Все вопросы качества жизни людей должны быть на контроле у местной власти. Особенно тех, кто меньше других социально защищен. Возмущает ситуация в Вольске, когда граждане, имеющие право на льготы, не могли пользоваться услугами бани в центре города. Люди не виноваты в том, что вовремя не решались вопросы с собственником бань. И не должны из-за этого тратить время и деньги, добираясь до бани в Привольске. Считаю, не только должны быть достигнуты соглашения, но чтобы и в будущем не допускать таких «подарков» пожилым людям. Тем более накануне Нового года. Обязательно переговорю по этому поводу с руководством района. Думаю, оно пойдет навстречу людям, — уверен Панков.