Управляющие компании ответят за плохую уборку дворов в Октябрьском районе
Пока речь идет о трех организациях
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Прокуратура Октябрьского района Саратова проверила, как убирают дворы.
- Выяснилось, что 16 территорий засыпаны снегом, а на крышах полно наледи. Это не только создает опасность для людей, но и затрудняет проезд специальных служб, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.
Районная прокуратура внесла представления в адрес руководителей управляющих компаний ООО «УК «Саржилкомплекс», «ЦКО «Ресурс» и ООО «ЖУК». Кроме того, на нарушителей заведены административные дела.
Материалы направлены на рассмотрение в Государственную жилищную инспекцию Саратовской области.