На закрытой ферме в Аткарске найден труп мужчины

12 Дек. 16:58 2018-12-13T08:34:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Следователи СКР выясняют обстоятельства гибели 43-летнего жителя Аткарского района.

- По предварительным данным, тело мужчины обнаружил руководитель одной из животноводческих ферм около 15:00 11 декабря. Он поспешил сообщить об этом в полицию. Стоит отметить, что предприятие сейчас не работает, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СК.

Следователям предстоит провести судебно-медицинскую экспертизу и установить все обстоятельства происшествия.