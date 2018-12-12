На закрытой ферме в Аткарске найден труп мужчины
Тело накануне обнаружил глава животноводческой фермы
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Следователи СКР выясняют обстоятельства гибели 43-летнего жителя Аткарского района.
- По предварительным данным, тело мужчины обнаружил руководитель одной из животноводческих ферм 11 декабря 2018 года около 15:00. Он поспешил сообщить об этом в полицию. Стоит отметить, что предприятие сейчас не работает, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СК.
Следователям предстоит провести судебно-медицинскую экспертизу и установить все обстоятельства происшествия.