2018-12-12T17:11:15+03:00
Происшествия

На закрытой ферме в Аткарске найден труп мужчины

Тело накануне обнаружил глава животноводческой фермы
Дарья Вострикова
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Следователи СКР выясняют обстоятельства гибели 43-летнего жителя Аткарского района.

- По предварительным данным, тело мужчины обнаружил руководитель одной из животноводческих ферм 11 декабря 2018 года около 15:00. Он поспешил сообщить об этом в полицию. Стоит отметить, что предприятие сейчас не работает, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СК.

Следователям предстоит провести судебно-медицинскую экспертизу и установить все обстоятельства происшествия.

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