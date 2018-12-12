Житель Саратовской области осужден за убийство и расчленение подруги
Ему назначили 11 лет колонии строгого режима
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Житель поселка Мокроус Федоровского района отправился в колонию за убийство 37-летней подруги в Саратове.
- Установлено, что ночью 26 июня 31-летний гражданин распивал спиртное со своей знакомой в квартире на улице Лебедева-Кумача. Они поссорились, и мужчина несколько раз ударил приятельницу по голове. Женщина потеряла равновесие и упала на пол. Преступник изрезал тело жертвы ножом, а потом отрубил кисти рук с частью предплечий, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.
Суд назначил убийце 11 лет исправительной колонии строгого режима.