Предприниматель в Хвалынске продавал землякам просроченное мясо
У продуктов срок годности истек два месяца назад
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Прокуратура Хвалынска выявила нарушения в универмаге ИП Спирина В. Г. Речь идет о продаже просроченного мяса и птицы.
- В ходе проверки выяснилось, что на витринах лежала просроченная ветчина из индейки, продукты из мяса птицы и фарш. Их срок годности закончился как минимум два месяца назад. Не было маркировки и документов на сало и колбасу, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.
За восстановлением справедливости и наказанием для торговца городская прокуратура обратилась в суд.
Арбитражный суд Саратовской области назначил бизнесмену административный штраф в размере 30 тыс. руб.