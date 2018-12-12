Предприниматель в Хвалынске продавал землякам просроченное мясо

СЕГОДНЯ 16:33 2018-12-12T16:58:43+03:00

У продуктов срок годности истек два месяца назад

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Хвалынска выявила нарушения в универмаге ИП Спирина В. Г. Речь идет о продаже просроченного мяса и птицы.

- В ходе проверки выяснилось, что на витринах лежала просроченная ветчина из индейки, продукты из мяса птицы и фарш. Их срок годности закончился как минимум два месяца назад. Не было маркировки и документов на сало и колбасу, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

За восстановлением справедливости и наказанием для торговца городская прокуратура обратилась в суд.

Арбитражный суд Саратовской области назначил бизнесмену административный штраф в размере 30 тыс. руб.