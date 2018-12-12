Вячеслав Володин рассказал о приоритетах работы Государственной думы

СЕГОДНЯ 16:27 2018-12-12T16:57:35+03:00

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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин на семинаре с участием председателей региональных Законодательных Собрании в Российской академии наук подчеркнул, что приоритеты развития страны и работы парламента определены Конституцией РФ.

Вячеслав Володин поздравил всех участников семинара с Днем Конституции, которая в этом году, как и Государственная дума, отмечает свое 25-летие.

- Это для нашей страны был судьбоносный момент. Принятие Конституции определило путь движения и развития страны, заложило принципы, на которых базируется наше государство, и определило наши приоритеты, — подчеркнул он.

Вячеслав Володин отметил, что за 25 лет «менялось общество, менялась страна, менялась Государственная дума. Государственная дума — это депутаты, а какие депутаты, такая и [Государственная] дума».

Председатель ГД рассказал, что за 25 лет работы Государственной думы было внесено более 27 тыс. законопроектов, и, видимо, на этой неделе восьмитысячный законопроект будет принят.

Также он напомнил, что в этом созыве ГД удалось рассмотреть 2020 законопроектов, накопившихся с 1994 года, с прошлых созывов, за исключением 50 законопроектов, два из которых также будут рассмотрены до конца года.

- Мы считаем, что нам надо более эффективно использовать возможности Совета Законодателей. Это должно быть не только в рамках того формата, который сейчас уже доказал свою эффективность, — сказал он, добавив, что по ключевым законопроектам, которые рассматривают парламентарии, «крайне важен взгляд из регионов и муниципальных образований».

В частности, он привел в пример инициативу Правительства об акционировании государственных и муниципальных предприятий, который вызвал серьезную дискуссию в ГД.

- Мы на протяжении недели его обсуждали с представителями ФАС, Правительства, встречались во фракциях, проводили слушания, — рассказал он.

По этому законопроекту председатель ГД и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обменялись мнениями. Она заявила, что закон об акционировании ГУП и МУП не будет поддержан СФ. Отвечая Валентине Матвиенко на ее слова, что данный законопроект является антиконституционным, Вячеслав Володин сказал: «Если вы не поддержите законопроект, конечно, последует процедура, которая обязывает Государственную думу рассмотреть его в новом формате. Демократия — это нормы и правила. Мы должны в рамках своих полномочий принять те решения, которые опираются на Конституцию и законы».

- Если такая позиция есть, она уже ко многому обязывает Государственную думу. Когда вы делаете такие заявления, мы не можем не учитывать этого. В этом и заключается работа двух палат, когда вы можете отклонить законопроекты, которые вносит Государственная дума, и наступают другие процедуры. Так же как Президент может не подписать закон — это нас с вами обязывает к тому, чтобы мы думали десять раз прежде чем что-то принимать, — отметил он.

Вячеслав Володин в своем выступлении обозначил три приоритета, стоящих перед Государственной думой: «Это повышение качества законотворческой работы, повышение эффективности представительных полномочий депутатов и усиление парламентского контроля».

- Три задачи, в рамках которых мы строим свою работу, и практически по всем направлениям, мы считаем, у нас есть возможности взаимодействия, которое обязательно положительно скажется на реализации этих задач, — обратился он к представителям региональных парламентов.

Председатель ГД подчеркнул, что, в частности, для решения задачи по повышению качества законотворчества крайне важно взаимодействие с региональными законодательными собраниями, в первую очередь, на уровне профильных комитетов, «потому что мы многие вопросы будем снимать».

- Пока этот уровень работы не достигнут, и мы для себя будем ставить задачу на следующий год по повышению эффективности именно профильных комитетов, — сказал он.

- Было бы более правильно, чтобы мы с вами обсуждали ключевые вопросы, которые являются резонансными, затрагивают права наших граждан и обязательно коснутся регионов. Нам необходимо перейти в этот формат, и здесь мы можем сделать эти шаги только совместно, это может быть лишь движение навстречу друг другу, — считает Вячеслав Володин.

Если двигаться по этому пути, отметил председатель ГД, меньше будет издержек, больше качественных законопроектов и меньше напряжения. Он указал, что часто после принятия закона при его реализации обнаруживается, что «либо нет подзаконных актов, либо не готовы регионы».

В качестве примера он привел работу над законопроектом о переработке и хранении мусора.

- Такие вопросы надо обсуждать, и мы планируем это делать на более системной основе с тем, чтобы слышать друг друга и выходить на решения, имея подзаконные акты и понимание регионов, зачем это делается, — сказал Вячеслав Володин.

Говоря о втором приоритете работы ГД, повышении представительных функций депутатов, Вячеслав Володин отметил, что работа депутатов была оптимизирована с тем, чтобы депутат имел возможность как можно больше времени уделять работе в регионах.

- Сегодня 65% времени у депутата — время в регионе. Остальное — это работа в парламенте, в Государственной думе, — сказал председатель ГД.

- Мы сделали все для того, чтобы депутат имел возможность проводить встречи, взаимодействовать с вами, общаться с избирателями, проводить приемы граждан и полноценно представлять их в парламенте, — подчеркнул он.

Говоря о третьем приоритете, вопросах парламентского контроля, председатель ГД отметил, что «никто не снимал с законодательной представительной власти обязанность контролировать исполнение законов».

Он рассказал, что Государственная дума со своей стороны приняла решение, которое было проработано с Правительством: профильные комитеты берут на контроль реализацию госпрограмм и нацпроектов.

- Со своей стороны мы приняли решение и разрабатываем его с Правительством, что профильные комитеты берут на контроль реализацию госпрограмм и национальных проектов, в Государственной думе координировать этот вопрос будет Комитет по контролю и Регламенту, — рассказал Вячеслав Володин.

Председатель ГД также добавил, что парламент будет делать все для того, чтобы такие институты, как Счетная палата, эффективно решали свои задачи.