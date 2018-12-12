Баскетболисты Балаковской АЭС завершили спортивный сезон 2018 года открытыми соревнованиями по стритболу
Состязания прошли в КСЦ «Дельфин»
Баскетболисты Балаковской АЭС завершили спортивный сезон
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Шесть команд противостояли друг другу на спортивной площадке в КСЦ «Дельфин». По результатам встреч определилась тройка сильнейших: третье место — у команды Балаковоатомэнергоремонта, второе — у цеха централизованного ремонта, первое — у цеха тепловой автоматики и измерений. Победители и призеры были награждены кубком, медалями и грамотами.
- Сегодня соревнования прошли в упорной борьбе, команды показали высокий класс игры. Этот год завершаем на мажорной ноте и начинаем готовиться к новому сезону, — подытожил итоги турнира ведущий инженер ЦТАИ Дмитрий Кузнецов из команды-победителя.