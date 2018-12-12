2018-12-12T16:48:34+03:00
Происшествия

В суд Хвалынска передано дело о воровстве газа на сумму более 8,8 млн рублей

Подозреваемые сделали врезку в поселковый газопровод
Дарья Вострикова
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Прокуратура Хвалынска Саратовской области направила в суд уголовное дело по обвинению 43-летнего жителя Сызрани и 52-летнего руководителя МУМП «Возрожденческое». Мужчины воровали газ.

- Установлено, что в период с 9 июня по 1 октября 2017 года мужчины решили сделать врезку во внутрипоселковый газопровод населенного пункта Возрождение. Они сделали вид, что котельная работает на жидком топливе, а сами подключили газ к горелкам, которые находились внутри нее, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

В период с 15 октября 2017 по 13 марта 2018 они похитили газ на общую сумму более 8,8 млн рублей.

Сызранец так и не признал свою вину.

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