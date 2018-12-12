2018-12-12T16:31:19+03:00
Происшествия

За час в Саратовской области случилось десять ДТП

ГИБДД предупреждает об опасности гололедицы
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

ГИБДД Саратовской области предупреждает жителей о неблагоприятных погодных условиях.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, в городе и области ожидается ледяной дождь и гололедица.

Такая погода сохранится до завтра. Всего за час, с 14 до 15, в Саратовской области случилось десять ДТП.

В связи с этим Госавтоинспекция просит водителей быть предельно внимательными и строго соблюдать ПДД.

В частности, на скользкой дороге рекомендовано снижать скорость и не допускать резкого торможения. Особенно это необходимо перед пешеходными переходами.

Пешеходам также следует обращать внимание на автомобили на дороге, убедиться в безопасности, прежде чем пересекать проезжую часть.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Саратове повысится риск ЧП из-за гололеда и тумана

Саратовцам рекомендуют быть осторожными

(подробнее)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24