За час в Саратовской области случилось десять ДТП

12 Дек. 15:48 2018-12-12T16:31:19+03:00

Изменить размер текста: A A

ГИБДД Саратовской области предупреждает жителей о неблагоприятных погодных условиях.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, в городе и области ожидается ледяной дождь и гололедица.

Такая погода сохранится до завтра. Всего за час, с 14 до 15, в Саратовской области случилось десять ДТП.

В связи с этим Госавтоинспекция просит водителей быть предельно внимательными и строго соблюдать ПДД.

В частности, на скользкой дороге рекомендовано снижать скорость и не допускать резкого торможения. Особенно это необходимо перед пешеходными переходами.

Пешеходам также следует обращать внимание на автомобили на дороге, убедиться в безопасности, прежде чем пересекать проезжую часть.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Саратове повысится риск ЧП из-за гололеда и тумана

Саратовцам рекомендуют быть осторожными

(подробнее)