За час в Саратовской области случилось десять ДТП
ГИБДД Саратовской области предупреждает жителей о неблагоприятных погодных условиях.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, в городе и области ожидается ледяной дождь и гололедица.
Такая погода сохранится до завтра. Всего за час, с 14 до 15, в Саратовской области случилось десять ДТП.
В связи с этим Госавтоинспекция просит водителей быть предельно внимательными и строго соблюдать ПДД.
В частности, на скользкой дороге рекомендовано снижать скорость и не допускать резкого торможения. Особенно это необходимо перед пешеходными переходами.
Пешеходам также следует обращать внимание на автомобили на дороге, убедиться в безопасности, прежде чем пересекать проезжую часть.
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