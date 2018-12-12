2018-12-12T16:05:11+03:00
Общество

Глава города Михаил Исаев поздравил саратовцев с Днем Конституции

Он пожелал горожанам безопасности и защищенности
Екатерина Семенова
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Глава города Михаил Исаев поздравил саратовцев с Днем Конституции.

- Дорогие земляки!

Искренне поздравляю вас с годовщиной принятия Конституции Российской Федерации!

25 лет назад был подписан основной закон нашей страны, который прочно закрепил демократический режим в Российской Федерации и регламентировал основные права и обязанности россиян. На протяжении четверти века каждый из нас находится под прочной защитой от правовых посягательств.

Органы власти, различные ведомства и службы своей деятельностью ежедневно обеспечивают соблюдение Конституции и полную неприкосновенность прав и свобод граждан.

Желаю всем саратовцам сил и энергии для реализации своих планов! Пусть чувство безопасности и защищенности не покидает вас ни на секунду. Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким, — сказал Михаил Исаев.

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